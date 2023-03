Sodexo: a Roma 1 azienda su 3 chiede di trasformare gli ambienti di lavoro (Di martedì 7 marzo 2023) Anche a Roma un’azienda su 3 sta chiedendo servizi per trasformare gli ambienti lavorativi per renderli più flessibili e modulari, così da garantire un miglioramento della qualità della vita lavorativa dei collaboratori e il loro benessere negli spazi di lavoro. Un trend, questo, registrato da Sodexo, multinazionale francese leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi che in Italia conta 1300 clienti con un fatturato atteso di 430 milioni di euro e con la prospettiva di arrivare, grazie anche all’ampliamento dei servizi per la gestione degli spazi, a 500 milioni di euro nel 2025/26. “Il concetto di lavoro è mutato progressivamente nel tempo. Si è passati – spiega Enrico Bartoli, Direttore segmento aziende ... Leggi su newsagent (Di martedì 7 marzo 2023) Anche aun’su 3 stando servizi perglilavorativi per renderli più flessibili e modulari, così da garantire un miglioramento della qualità della vita lavorativa dei collaboratori e il loro benessere negli spazi di. Un trend, questo, registrato da, multinazionale francese leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi che in Italia conta 1300 clienti con un fatturato atteso di 430 milioni di euro e con la prospettiva di arrivare, grazie anche all’ampliamento dei servizi per la gestione degli spazi, a 500 milioni di euro nel 2025/26. “Il concetto diè mutato progressivamente nel tempo. Si è passati – spiega Enrico Bartoli, Direttore segmento aziende ...

