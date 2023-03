Snack alla farina di grillo di Small Giants presto nei supermercati italiani (Di martedì 7 marzo 2023) . Il brand torna a Milano Gli insetti edibili sono senza dubbio il food trend del momento: con la recente approvazione dell’UE alla commercializzazione della farina di grillo per uso alimentare umano si aprono nuovi scenari di mercato e c’è chi ha già colto l’opportunità. Si tratta di Small Giants, società pioniera dello sviluppo di prodotti alimentari a base di insetti, fondata da Edoardo Imparato e Francesco Majno, Inizialmente costituita nel Regno Unito, a causa dell’impossibilità legislativa di commercializzare gli insetti edibili in diversi Paesi, oggi ha deciso di spostare il proprio business in Italia, in quanto “mercato strategico e particolarmente attento alla novità”. “Le recenti approvazioni a livello europeo, la sempre più urgente necessità di fornire prodotti alimentari ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 7 marzo 2023) . Il brand torna a Milano Gli insetti edibili sono senza dubbio il food trend del momento: con la recente approvazione dell’UEcommercializzazione delladiper uso alimentare umano si aprono nuovi scenari di mercato e c’è chi ha già colto l’opportunità. Si tratta di, società pioniera dello sviluppo di prodotti alimentari a base di insetti, fondata da Edoardo Imparato e Francesco Majno, Inizialmente costituita nel Regno Unito, a causa dell’impossibilità legislativa di commercializzare gli insetti edibili in diversi Paesi, oggi ha deciso di spostare il proprio business in Italia, in quanto “mercato strategico e particolarmente attentonovità”. “Le recenti approvazioni a livello europeo, la sempre più urgente necessità di fornire prodotti alimentari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : Considerati alla stregua di uno snack, i calzagatti sono un piatto tipico della tradizione di #Modena. Come si prep… - LS_Shopping : ?? KitKat White Snack di Wafer ricoperto di Cioccolato Bianco, 24 pezzi da 41.5 g ?? - Dumahofdream : @GioGiaccio Io punterei alla sicurezza, da una parte hai una fonte continua di uova, dall'altra uno snack una tantu… - MrKaralis : @msarigu72 Questi due all'Iper Pan di Viale Marconi. Alla Lidl invece oggi ho preso degli snack di mais con burro di noccioline. - offerte64 : Mulino Bianco Biscotti Baiocchi con Crema alla Nocciola e Cacao per Colazione e Snack Dolce per la Merenda - 168 gr… -