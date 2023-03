Smart city, fino a 1,6 mld di investimenti nell’Ict al 2027 (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Le Smart city sono al centro del processo di digitalizzazione del sistema Paese. E’ in sintesi quanto emerge dal primo rapporto ‘L’Italia delle città intelligenti e sostenibili’, presentato oggi a Roma, realizzato dal Centro Studi Tim in collaborazione con gli Osservatori ‘Smart city’ e ‘Startup Intelligence’ del Politecnico di Milano e con il Dipartimento di Ingegneria, Ict e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti del Cnr. Ad aprire i lavori Pietro Labriola, Amministratore Delegato che insieme ad Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer Tim, ha illustrato le prospettive di sviluppo delle Smart city in Italia e i servizi digitali che il Gruppo rende disponibili alla Pubblica Amministrazione e agli enti locali. In Italia sono sempre più numerosi i ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Lesono al centro del processo di digitalizzazione del sistema Paese. E’ in sintesi quanto emerge dal primo rapporto ‘L’Italia delle città intelligenti e sostenibili’, presentato oggi a Roma, realizzato dal Centro Studi Tim in collaborazione con gli Osservatori ‘’ e ‘Startup Intelligence’ del Politecnico di Milano e con il Dipartimento di Ingegneria, Ict e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti del Cnr. Ad aprire i lavori Pietro Labriola, Amministratore Delegato che insieme ad Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer Tim, ha illustrato le prospettive di sviluppo dellein Italia e i servizi digitali che il Gruppo rende disponibili alla Pubblica Amministrazione e agli enti locali. In Italia sono sempre più numerosi i ...

