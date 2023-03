Sivasspor, Cofie avvisa: «Fiorentina, non verremo per fare una passeggiata» (Di martedì 7 marzo 2023) Isaac Cofie, centrocampista del Sivasspor, ha parlato in vista della partita contro la Fiorentina in Conference League Isaac Cofie, centrocampista del Sivasspor, ha parlato a RFV in vista della partita contro la Fiorentina in Conference League. PAROLE – «Ormai il Sivasspor è una squadra abbonata a giocare l’Europa: da quando sono arrivato l’abbiamo sempre disputata e anche stavolta daremo il massimo: non verremo quindi a Firenze per fare una passeggiata. Io per i viola ho solo rispetto ma non certo timore: i viola hanno tanta qualità e da qualche partita hanno iniziato a giocare bene. Conosco bene Italiano, l’ho anche sfidato quando militava nel Padova: per lui ho tanta stima». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Isaac, centrocampista del, ha parlato in vista della partita contro lain Conference League Isaac, centrocampista del, ha parlato a RFV in vista della partita contro lain Conference League. PAROLE – «Ormai ilè una squadra abbonata a giocare l’Europa: da quando sono arrivato l’abbiamo sempre disputata e anche stavolta daremo il massimo: nonquindi a Firenze peruna. Io per i viola ho solo rispetto ma non certo timore: i viola hanno tanta qualità e da qualche partita hanno iniziato a giocare bene. Conosco bene Italiano, l’ho anche sfidato quando militava nel Padova: per lui ho tanta stima». L'articolo proviene da Calcio News ...

