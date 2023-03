Situazione difficile per la Cremonese, ko anche il Bologna: vincono Sassuolo e Torino (Di martedì 7 marzo 2023) E’ terminata la 25ª giornata di Serie A. Sono andati in scena oggi i due posticipi del lunedì, col Sassuolo che ha portato a casa 3 preziosi punti col successo sulla Cremonese ed il Torino che ha superato il Bologna. Seconda vittoria di fila per il Sassuolo che supera 3-2 la Cremonese grazie a un gol di Bajrami in pieno recupero. Un successo che permette agli emiliani di salire a 30 punti in 13/a posizione e +12 sul Verona terzultimo. Sempre più critica invece la Situazione dei grigiorossi che non danno continuità alla sorprendente vittoria, la prima stagionale in Serie A, sulla Roma di martedì scorso e restano fermi a quota 12 in 19/a posizione insieme alla Sampdoria. Tre punti anche per il Torino, che ha superato il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 7 marzo 2023) E’ terminata la 25ª giornata di Serie A. Sono andati in scena oggi i due posticipi del lunedì, colche ha portato a casa 3 preziosi punti col successo sullaed ilche ha superato il. Seconda vittoria di fila per ilche supera 3-2 lagrazie a un gol di Bajrami in pieno recupero. Un successo che permette agli emiliani di salire a 30 punti in 13/a posizione e +12 sul Verona terzultimo. Sempre più critica invece ladei grigiorossi che non danno continuità alla sorprendente vittoria, la prima stagionale in Serie A, sulla Roma di martedì scorso e restano fermi a quota 12 in 19/a posizione insieme alla Sampdoria. Tre puntiper il, che ha superato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Naufragio, parla operatore della Croce Rosse: 'situazione difficile che mette a dura prova non solo l'animo dei sop… - evermorewnter13 : @AllieCoan NO PURE A ME PIACE UN SACCO però ecco per una situazione personale è un po' difficile da ascoltare - dberto9 : @bergomifabio Prevedere in questa situazione mi sembra molto difficile. - lasimo_2101 : @ROXSY24418762 Per me il punto è un cambiamento importante che allarghi la platea, nuovo pubblico che non sia legat… - megamike0360 : RT @MCYC1975: Per le famiglie europee la situazione comincia ad essere un po' difficile perchè i prezzi aumentano molto più velocemente del… -