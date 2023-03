Siria | Israele bombarda l’aeroporto di Aleppo | fondamentale per gli aiuti umanitari

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar – Non c’è tregua per la. Non v’è pace per il popolono. Prima dodici anni di tremenda e logorante guerra per liberare il Paese dal terrorismo internazionale, poi il devastante terremoto che un mese fa ha provocato decine di migliaia di morti tra la Turchia meridionale e lasettentrionale, le cui ultime scosse, 4.4 sulla scala Richter, si sono registrate proprio oggi. Stamattina la città di, la seconda più importante della, tra le rovine del conflitto e le macerie del sisma ha nuovamente udito il terribile fischio dei missili. Proprio mentrediviene il punto nevralgico dell’invio dida tutto il mondo, ancora una volta ad attaccare lo Stato sovrano arabo sono state le bombe israeliane. Lo ...