Sicilia | Cassazione conferma assoluzione ex governatore Raffaele Lombardo

Raffaele Lombardo è stato assolto in via definitiva . Laha confermato la sentenza del 7 gennaio del 2022 che aveva assolto l'ex governatore delladalle accuse di concorso esterno e di corruzione elettorale aggravato dall'avere favorito ...commenta Si chiude la vicenda processuale per l'ex governatore dellaRaffaele Lombardo. Laha infatti giudicato inammissibile il ricorso della Procura generale di Catania contro la sentenza del 7 gennaio del 2022 che lo ha assolto dalle imputazioni ...La procura generale si era rivolta alla, facendo ricorso contro la sentenza d'Appello . "Il ricorso della Procura generale era molto articolato , così come lo erano le nostre deduzioni " ...

Lombardo assolto in Cassazione Finito l’incubo durato dodici anni Buttanissima Sicilia

