Sicilia | assolto l’ex-governatore Lombardo | era accusato di mafia Esulta il centrodestra

(Di martedì 7 marzo 2023) Un’altra inchiesta chiusasi con un’assoluzione a fronte di un’ennesima carriera politica spezzata per via giudiziaria. Questa volta il nome del fortunato della lotteria della giustizia italiana è quello di Raffaele, giàdellain quota. Per lui è arrivato il verdetto finale della Cassazione che lo ha definitivamentedai macigni che per 13 anni lo hanno seppellito. Era infattidi concorso esterno in associazione mafiosa e di corruzione elettorale aggravato dall’avere favorito Cosa Nostra. I giudici della Sesta sezione penale hanno dichiarato inammissibile il ricorso della procura generale di Catania. Confermando così la sentenza del gennaio 2022 che, nell’appello bis, aveva...