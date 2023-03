Si rischia lo stop ai fondi del Pnrr per le quote rosa: imprese maschiliste (Di martedì 7 marzo 2023) Il tempo stringe e l'attuazione dei progetti previsti dal Pnrr va a rilento. Le accelerazioni impresse dal pressing di Bruxelles si scontrano con pastoie procedurali, carenza di professionalità adeguate, conflitti tra enti locali, più le solite varie ed eventuali cause tipicamente italiane: solo un Comune italiano su due per raggiungere gli obiettivi prefissati dal Piano di ripresa e resilienza ha deciso ad esempio di avvalersi del supporto della PA e dell'Agenzia di sviluppo Invitalia nella predisposizione dei bandi. Per la stragrande maggioranza si tratta di regioni e comuni del Mezzogiorno al quale è stato destinato il 40,7% delle risorse. La torta più consistente. Comuni che per essere supportati vorrebbero assumere ma non trovano figure qualificate, imprese che non partecipano alle gare perché non sono in grado rispettare le quote ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 marzo 2023) Il tempo stringe e l'attuazione dei progetti previsti dalva a rilento. Le accelerazioni impresse dal pressing di Bruxelles si scontrano con pastoie procedurali, carenza di professionalità adeguate, conflitti tra enti locali, più le solite varie ed eventuali cause tipicamente italiane: solo un Comune italiano su due per raggiungere gli obiettivi prefissati dal Piano di ripresa e resilienza ha deciso ad esempio di avvalersi del supporto della PA e dell'Agenzia di sviluppo Invitalia nella predisposizione dei bandi. Per la stragrande maggioranza si tratta di regioni e comuni del Mezzogiorno al quale è stato destinato il 40,7% delle risorse. La torta più consistente. Comuni che per essere supportati vorrebbero assumere ma non trovano figure qualificate,che non partecipano alle gare perché non sono in grado rispettare le...

