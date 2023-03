Si presenta in ospedale dicendo di essere caduto: 16enne ricoverato con un proiettile in testa (Di martedì 7 marzo 2023) Va in ospedale dopo una caduta: 16enne ricoverato con proiettile in testa Un 16enne di Licata, in provincia di Agrigento, è finito al pronto soccorso con una piccola ferita alla tempia e con un forte mal di testa riferendo di essere caduto. In realtà, quando i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti strumentali hanno scoperto che il ragazzo aveva un proiettile di 7 millimetri in testa e che aveva un’emorragia in corso. Qualcuno, dunque, gli avrebbe sparato. A seguito di tali accertamenti, il ragazzo è stato quindi trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per essere sottoposto a intervento chirurgico. Il 16enne è in prognosi riservata. Nel ... Leggi su tpi (Di martedì 7 marzo 2023) Va indopo una caduta:coninUndi Licata, in provincia di Agrigento, è finito al pronto soccorso con una piccola ferita alla tempia e con un forte mal diriferendo di. In realtà, quando i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti strumentali hanno scoperto che il ragazzo aveva undi 7 millimetri ine che aveva un’emorragia in corso. Qualcuno, dunque, gli avrebbe sparato. A seguito di tali accertamenti, il ragazzo è stato quindi trasferito all’Sant’Elia di Caltanissetta persottoposto a intervento chirurgico. Ilè in prognosi riservata. Nel ...

