Si fa tatuare gli addominali sulla pancia perché non riesce a dimagrire. Il video (Di martedì 7 marzo 2023) Un tatuatore ha lavorato 2 giorni per disegnare una tartaruga sullo stomaco di un ragazzo che non riusciva a dimigrarire. Dean Gunther, un tatuatore di Manchester, è stato incaricato di fare un tatuaggio a un uomo che voleva essere in forma per l’estate, senza dover andare in palestra o fare una dieta ferrea. L’intera lavorazione ha richiesto un totale di due giorni. Il ragazzo – che ha voluto mantenere l’anonimato – voleva ottenere addominali scolpiti in pochi giorni senza fare alcuna dieta o andare in palestra, col semplice obiettivo di essere in forma per l’estate. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dean Gunther (@dean.gunther) Il ragazzo, non riuscendo a dimagrire, ha deciso di farsi disegnare un fisico scultoreo, evitando così l’attività sportiva e una dieta ferrea. Sui social ... Leggi su tpi (Di martedì 7 marzo 2023) Un tatuatore ha lavorato 2 giorni per disegnare una tartaruga sullo stomaco di un ragazzo che non riusciva a dimigrarire. Dean Gunther, un tatuatore di Manchester, è stato incaricato di fare un tatuaggio a un uomo che voleva essere in forma per l’estate, senza dover andare in palestra o fare una dieta ferrea. L’intera lavorazione ha richiesto un totale di due giorni. Il ragazzo – che ha voluto mantenere l’anonimato – voleva ottenerescolpiti in pochi giorni senza fare alcuna dieta o andare in palestra, col semplice obiettivo di essere in forma per l’estate. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dean Gunther (@dean.gunther) Il ragazzo, non riuscendo a, ha deciso di farsi disegnare un fisico scultoreo, evitando così l’attività sportiva e una dieta ferrea. Sui social ...

