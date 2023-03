"Si dice che Elly Schlein...". Vittorio Feltri, bomba sulla segretaria del Pd (Di martedì 7 marzo 2023) Ieri Libero ha pubblicato in prima pagina questo titolo: “Elly si allea con Conte e gli anarchici”, e per ora i fatti dicono proprio questo. Intendiamoci, la nuova segretaria del Pd ha tutto il diritto di intendersi col l'avvocato del popolo bue e con gli amici di Cospito. Non che la cosa a noi piaccia, ma in politica chiunque ha la facoltà di proporre la linea che preferisce anche se a noi fa orrore. Ma vorrei ampliare un po' il discorso. La Schlein (un cognome che non riesco neppure a pronunciare perché di italiano non ha nemmeno una sillaba) è un fatto che abbia vinto le primarie cosiddette progressiste, e da lei ci aspettiamo un programma che giustifichi l'apparentamento con altri partiti. Peccato che il suddetto programma la gentile signora non lo abbia ancora annunciato, forse non lo ha ancora preparato, per cui non si capisce su ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Ieri Libero ha pubblicato in prima pagina questo titolo: “si allea con Conte e gli anarchici”, e per ora i fatti dicono proprio questo. Intendiamoci, la nuovadel Pd ha tutto il diritto di intendersi col l'avvocato del popolo bue e con gli amici di Cospito. Non che la cosa a noi piaccia, ma in politica chiunque ha la facoltà di proporre la linea che preferisce anche se a noi fa orrore. Ma vorrei ampliare un po' il discorso. La(un cognome che non riesco neppure a pronunciare perché di italiano non ha nemmeno una sillaba) è un fatto che abbia vinto le primarie cosiddette progressiste, e da lei ci aspettiamo un programma che giustifichi l'apparentamento con altri partiti. Peccato che il suddetto programma la gentile signora non lo abbia ancora annunciato, forse non lo ha ancora preparato, per cui non si capisce su ...

