Shakespeare in Love | Julia Roberts abbandonò il film facendo perdere 6 milioni ai produttori | Un disastro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MephiTaz : @NicholasVita990 In questo periodo (sarà che ho passato i 50?) commuovo molto (troppo?) facilmente. Meglio evitare.… - _alienato : Sto vedendo per la prima volta shakespeare in love in vita mia e lo sto facendo solo per lui - NackaSkoglund89 : RT @NackaSkoglund89: Te l'ho promesso da bambino. Inter unico amore. Cuore nero, sangue blu. Citazioni di Shakespeare in love nelle coreog… - zavar0v : RT @NackaSkoglund89: Te l'ho promesso da bambino. Inter unico amore. Cuore nero, sangue blu. Citazioni di Shakespeare in love nelle coreog… - NackaSkoglund89 : Te l'ho promesso da bambino. Inter unico amore. Cuore nero, sangue blu. Citazioni di Shakespeare in love nelle cor… -

Gwyneth Paltrow ha vinto l'Oscar come migliore attrice grazie al suo ruolo inin, ruolo che, in un primo tempo, era destinato a Julia Roberts c, ma l'attrice abbandonò il film all'improvviso causando ai produttori una perdita dii sei milioni di dollari . Il ...PESCARA. Debutta a Pescara "me Kate", un musical in lingua originale ispirato a una tra le più rappresentate commedie di"The Taming of the Shrew "(La Bisbetica Domata). L'appuntamento è per domani mattina, con ...... dove la Miramax stava presentandoin. La Chiu ha raccontato che i due condivisero una suite, dato che lavoravano abitualmente fino alle 2 del mattino. Appena arrivati, Weinstein si ...

Shakespeare in Love: Julia Roberts abbandonò il film facendo ... Movieplayer

Julia Roberts was originally cast in "Shakespeare in Love," but struggled to do a British accent. Producer Edward Zwick wrote in an essay for Air Mail that Roberts quit after she sensed his "unease." ...Two Hanover Repertory Theatre productions eye gender in historical times: A sister of Shakespeare called "Judith," and a new look at "The Crucible." ...