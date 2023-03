Sevilla FC | Bad si allena da solo ed è atteso per la finale contro l’Almera

Leggi su justcalcio

MARCA ha riportato questo lunedì scorso sul grande gioia della settimana per la Sampaoli, che altro non è che il ritorno del Loc Bad alle dinamiche del gruppo in questi giorni. Il suo obiettivo era quello di essere Il 100% del suo stato fisico nelladi domenicaanche se c'è la possibilità che possa giocare anche giovedìil Fenerbahe nel campionato europeo. Tale opzione è stata esclusa dopo essere tornata al lavoro da sola oggi. Potrebbe essere con i suoi compagni domani, ma il decisione ferma è quella di non rischiare con il difensore centrale francesevisto che esce da un infortunio muscolare e l'importanza della sua presenza in squadra è stata dimostrata. Anche il tecnico argentino ne è a conoscenza ...