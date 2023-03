Settore Giovanile Inter, i risultati del weekend: 4 vittorie e 2 sconfitte (Di martedì 7 marzo 2023) Il Settore Giovanile dell’Inter è sceso in campo questo weekend con l’Under 19 Femminile, l’Under 18, l’Under 17, l’Under 17 Femminile, l’Under 16 e l’Under 15 e l’Under 15 Femminile. Di seguito tutti i risultati. UNDER 19 FEMMINILE Campionato, 17ª giornata Inter-Parma 1-4 Marcatori: Fadda 18’. UNDER 18 Campionato, 18ª giornata Inter-Parma 5-1 Marcatori: Quieto 3?, Zefi rig. 28? rig. 76?, Berenbruch 67?, Vedovati 77?. UNDER 17 Campionato, 21ª giornata Cittadella-Inter 0-2 Marcatori: Mancuso 87?, 90?. UNDER 17 FEMMINILE Campionato, 4ª giornata Inter-Genoa 5-0 Marcatori: Ciano 3’, 58’, Santoro 41’, Cavallaro G. 43’, Cavallaro A. 56’ UNDER 16 Campionato, 14ª giornata Inter-Spal 4-0 Marcatori: Iddrissou 23?, 60?, Grisoni ... Leggi su inter-news (Di martedì 7 marzo 2023) Ildell’è sceso in campo questocon l’Under 19 Femminile, l’Under 18, l’Under 17, l’Under 17 Femminile, l’Under 16 e l’Under 15 e l’Under 15 Femminile. Di seguito tutti i. UNDER 19 FEMMINILE Campionato, 17ª giornata-Parma 1-4 Marcatori: Fadda 18’. UNDER 18 Campionato, 18ª giornata-Parma 5-1 Marcatori: Quieto 3?, Zefi rig. 28? rig. 76?, Berenbruch 67?, Vedovati 77?. UNDER 17 Campionato, 21ª giornata Cittadella-0-2 Marcatori: Mancuso 87?, 90?. UNDER 17 FEMMINILE Campionato, 4ª giornata-Genoa 5-0 Marcatori: Ciano 3’, 58’, Santoro 41’, Cavallaro G. 43’, Cavallaro A. 56’ UNDER 16 Campionato, 14ª giornata-Spal 4-0 Marcatori: Iddrissou 23?, 60?, Grisoni ...

