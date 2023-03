'Servono soluzioni a lungo termine'. L'Europa risponde a Meloni sui migranti

Leggi su agi

(Di martedì 7 marzo 2023) AGI - "Abbiamo risposto alla lettera" della presidente del Consiglio, Giorgia. "È stata riconosciuta la necessità di trovaresostenibili aalle tragedie, in linea con il messaggio che la presidente von der Leyen ha trasmesso in vista dello scorso vertice europeo". Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione europea per le migrazioni, Anitta Hipper. "Viene ribadita la necessità di raddoppiare gli sforzi sul Patto per le migrazioni e allo stesso tempo di agire ora, con misure operative mirate e la necessità di affrontare le migrazioni in maniera olistica attraverso tutti i pilatri che vanno dalla protezione internazionale ai rimpatri, la lotta alla rete dei trafficanti, all'offerta di corridoio per le migrazioni legali", ha aggiunto