«Servono ancora test? Dicessero per quanto tempo», intervista a Marco Cappato (Di martedì 7 marzo 2023) Marco Cappato è un politico e attivista italiano, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e presidente di Eumans, movimento politico paneuropeo di iniziativa popolare. Oggi è al presidio in piazza Santi Apostoli a Roma insieme all'Associazione Luca Coscioni, Eumans e altre che chiedono al governo di far entrare in funzione e rendere utilizzabile la piattaforma per la raccolta delle firme digitali per i referendum e altre iniziative popolari. LEGGI ANCHE > Marco Cappato: «La piattaforma per i referendum digitali è solo un primo passo» INTERVISTA Chi è Marco Cappato? Cappato ha realizzato azioni di disobbedienza civile soprattutto in materia di fine vita che lo hanno spesso portato ad affrontare processi, fermi e arresti e a ottenere la depenalizzazione dell'aiuto al suicidio in Italia. Nel 2007 si è battuto per Piergiorgio Welby, per il suo diritto a una "morte opportuna" e per la ...

