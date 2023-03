Servono 500mila nuove nascite entro 2033 o il sistema sanitario crolla (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) - "Puntare a quota 500mila nuove nascite entro il 2033: è l'obiettivo che deve darsi il nostro Paese per salvarsi dal declino demografico e sociale. Un obiettivo concreto, raggiungibile e verificabile di anno in anno, ma che è anche l'unico che ci possa aiutare in questa fase critica, altrimenti crolla tutto: Pil, welfare, sistema pensionistico e Servizio sanitario nazionale". È il monito di Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari e della Fondazione per la natalità intervenendo al convegno 'Family Affairs. La denatalità tra tutela del lavoro e scelte consapevoli', promosso oggi a Roma da Comin & Partners. Il dibattito ha visto rappresentanti delle imprese, delle associazioni, dei media e del mondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) - "Puntare a quotail: è l'obiettivo che deve darsi il nostro Paese per salvarsi dal declino demografico e sociale. Un obiettivo concreto, raggiungibile e verificabile di anno in anno, ma che è anche l'unico che ci possa aiutare in questa fase critica, altrimentitutto: Pil, welfare,pensionistico e Servizionazionale". È il monito di Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari e della Fondazione per la natalità intervenendo al convegno 'Family Affairs. La denatalità tra tutela del lavoro e scelte consapevoli', promosso oggi a Roma da Comin & Partners. Il dibattito ha visto rappresentanti delle imprese, delle associazioni, dei media e del mondo ...

