Serranova, duplice omicidio: pista privata, ascoltati parenti e conoscenti. Sequestrato fucile Indagine dei carabinieri (Di martedì 7 marzo 2023) Sequestrato dai carabinieri un fucile, forse l'arma con cui marito e moglie furono uccisi alcuni giorni fa nella loro casa di Serranova, contrada di Carovigno. Si fa strada, fra le ipotesi, la pista privata con l'ascolto di parenti e conoscenti della coppia di vittime del duplice omicidio.

