Serra-Mourinho, 'Le Iene' annunciano per stasera un filmato che inchioderà il quarto uomo (Di martedì 7 marzo 2023) Nonostante sia arrivata la sospensione della squalifica per Josè Mourinho, regolarmente seduto in panchina lo scorso fine settimana contro la Juventus, la questione innescata durante Cremonese-Roma con l'arbitro Serra è ben lungi dall'essersi conclusa. L'udienza di rinvio è fissata a venerdì 10 marzo alle ore 14.30, ma questa sera potrebbero emergere nuovi dettagli nella nuova puntata de 'Le Iene', in onda in prima serata su Italia 1. In particolare è stata annunciata la messa in onda di un filmato che potrebbe inchiodare il quarto uomo alle proprie responsabilità. Effettuato anche un tentativo di intervista da parte di un inviato a Serra, subito rispedito al mittente però. Secondo quanto filtra da ambienti federali, Serra sarà deferito dalla ...

