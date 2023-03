Serra-Mourinho, la ricostruzione de ‘Le Iene’ e le rivelazioni (Di martedì 7 marzo 2023) La Roma è reduce dalla bella vittoria contro la Juventus, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol realizzato da Mancini. I giallorossi sono sempre più candidati alla qualificazione in Champions League, la squadra è in corsa anche per il secondo posto. La compagine di Mourinho continua a recriminare per tre punti persi contro la Cremonese. E’ stata una giornata amara per i giallorossi, anche per l’allenatore Mourinho. Lo Special One è stato espulso ad inizio secondo tempo e la vicenda ha fatto molto discutere per le accuse del tecnico della Roma nei confronti del quarto uomo Serra. Foto di Simone Venezia / AnsaLa ricostruzione de ‘Le Iene’ L’inviato Filippo Roma sottopone il dialogo a Giuliano Callegari, un ragazzo sordo esperto della lettura del labiale. “In questo video vi spiego quanto ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 7 marzo 2023) La Roma è reduce dalla bella vittoria contro la Juventus, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol realizzato da Mancini. I giallorossi sono sempre più candidati alla qualificazione in Champions League, la squadra è in corsa anche per il secondo posto. La compagine dicontinua a recriminare per tre punti persi contro la Cremonese. E’ stata una giornata amara per i giallorossi, anche per l’allenatore. Lo Special One è stato espulso ad inizio secondo tempo e la vicenda ha fatto molto discutere per le accuse del tecnico della Roma nei confronti del quarto uomo. Foto di Simone Venezia / AnsaLade ‘LeL’inviato Filippo Roma sottopone il dialogo a Giuliano Callegari, un ragazzo sordo esperto della lettura del labiale. “In questo video vi spiego quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Serra-#Mourinho: ‘#LeIene’ annunciano per stasera un filmato che inchioderà il quarto uomo - capuanogio : Il quarto uomo di #CremoneseRoma #Serra parla a Le Iene: 'Non ho detto nulla che potesse offendere #Mourinho. Il la… - CorSport : Potrebbe avere sviluppi sorprendenti il supplemento di indagine sul caso #Mourinho-#Serra Secondo quanto filtra, S… - dnl86to : RT @CampiMinati: Le Iene in azione per salvare Mourinho e inchiodare Serra. Roba da matti, ma non è una novità da quelle parti... - LazioNews_24 : L’arbitro Serra si confessa: «Non ho mai offeso Mourinho» -