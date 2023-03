Serra a Le Iene | “Ho detto a Mourinho di andare nell’area”

(Di martedì 7 marzo 2023) “Non honulla che potesse offendere”. Lo assicura il quarto uomo Marcoa proposito del diverbio con l’allenatore giallorosso nel secondo tempo di Cremonese-Roma 2-1, stando a quanto emerge da un’anticipazione del servizio de Lein onda stasera su Italia 1. Dopo l’episodio e le accuse di Mou nel post gara, è stata aperta un’inchiesta della procura federale. Con un esperto della lettura dei labiali, Giuliano Callegari, Lehanno sottoposto ala frase che quest’ultimo avrebbeallo Special One. “Ti stanno prendono tutti per il c… Vai casa, vai a casa” sarebbe la versione ricostruita dal programma di Mediaset. Manega e si difende: “Non hoquelle parole lì – ha risposto l’ufficiale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Serra-#Mourinho: ‘#LeIene’ annunciano per stasera un filmato che inchioderà il quarto uomo - g_iallorossi : L'arbitro Serra intercettato da Le Iene nel servizio che andrà in onda stasera: 'Non ho offeso #Mourinho, gli ho de… - sportface2016 : #Serra si difende a 'Le Iene': 'Non ho insultato #Mourinho. Ho detto 'Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell’a… - marcopompei78 : RT @sportface2016: #Serra-#Mourinho: ‘#LeIene’ annunciano per stasera un filmato che inchioderà il quarto uomo - siamo_la_Roma : ??Questa sera il servizio di #LeIene ??? Può inchiodare l'arbitro #Serra ?? Audio e video inediti in arrivo #ASRoma -

"Ti stanno prendono tutti per il c Vai casa, vai a casa" sarebbe la versione ricostruita da Lee già emersa anche in questi giorni. "Non ho detto quelle parole lì - ha risposto ancora- ...... davvero, il quarto uomo di Cremonese - Roma, a José Mourinho per farlo infuriare Le, in onda ... L'inviato poi chiede conferma al quarto uomoche, per la prima volta, darà la sua versione ...Nella puntata di stasera a Leemergeranno dettagli importanti per quanto riguarda la vicenda Mourinho -Nella puntata di stasera a Leemergeranno dettagli importanti per quanto riguarda la vicenda Mourinho -. Il programma che andrà in onda su Italia 1, infatti, avrebbe un video ...

Bufera Serra, l'arbitro a Le Iene: "Ecco cosa ho detto davvero a Mourinho". Ma c'è un dubbio FOTO Corriere dello Sport

Cosa ha detto, davvero, il quarto uomo di Cremonese-Roma, a José Mourinho per farlo infuriare Le Iene, in onda stasera su Italia 1, provano a ricostruire l'accaduto. Intanto Filippo Roma sottopone la ..."Non ho detto nulla che potesse offendere Mourinho". Lo ha detto il quarto uomo Marco Serra commentando la discussione con Mourinho a Cremona, oggetto di un'inchiesta della procura federale, nel servi ...