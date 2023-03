Serra a Le Iene: 'Ecco cosa ho detto a Mourinho'. Ma per un esperto nella lettura del labiale non dice la verità (Di martedì 7 marzo 2023) Non accenna placarsi il caso Serra. Dopo le convocazioni in procura, e la conseguente revoca della squalifica di Mourinho, questa sera Le Iene... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 marzo 2023) Non accenna placarsi il caso. Dopo le convocazioni in procura, e la conseguente revoca della squalifica di, questa sera Le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Serra-#Mourinho: ‘#LeIene’ annunciano per stasera un filmato che inchioderà il quarto uomo - Finoallafine321 : RT @CampiMinati: Le Iene in azione per salvare Mourinho e inchiodare Serra. Roba da matti, ma non è una novità da quelle parti... - PagineRomaniste : #Serra alla Iene: “Non ho detto nulla che potesse offendere #Mourinho” #ASRoma - ansacalciosport : Calcio: Serra, non ho detto nulla che offendesse Mourinho. IV Uomo di Cremonese-Roma a 'Le Iene': 'Solo di tornare… - LeBombeDiVlad : ?? Scontro con #Mourinho, #Serra si difende: “Non l’ho offeso” Il quarto uomo di Roma-Cremonese ha parlato a 'Le I… -