Serie Tv, gli attori di Chosen sbarcano in Senato (Di martedì 7 marzo 2023) “La presentazione di “The Chosen” in Italia è un evento straordinario. Una Serie finanziata da tantissimi donatori che ci presenta il prescelto, il Cristo, attraverso una visione accurata della vita di quei tempi, strettamente fedele ai vangeli e con una grande attinenza alla realtà politica e culturale di quell’epoca. Vediamo questo Gesù come un uomo semplice che porta il suo straordinario messaggio. Questo rende straordinaria la sua umanità e la sua divinità”: Così, il Senatore Lucio Malan (FdI) alla presentazione, stamane in Senato, della Serie tv “The Chosen” che, ieri al Marconi di Roma e questa mattina al Senato, ha visto per la prima volta arrivare in Italia i suoi protagonisti, dal responsabile della Serie per l’Italia Giovanni Zappalà agli ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023) “La presentazione di “The” in Italia è un evento straordinario. Unafinanziata da tantissimi donatori che ci presenta il prescelto, il Cristo, attraverso una visione accurata della vita di quei tempi, strettamente fedele ai vangeli e con una grande attinenza alla realtà politica e culturale di quell’epoca. Vediamo questo Gesù come un uomo semplice che porta il suo straordinario messaggio. Questo rende straordinaria la sua umanità e la sua divinità”: Così, ilre Lucio Malan (FdI) alla presentazione, stamane in, dellatv “The” che, ieri al Marconi di Roma e questa mattina al, ha visto per la prima volta arrivare in Italia i suoi protagonisti, dal responsabile dellaper l’Italia Giovanni Zappalà agli ...

