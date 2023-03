Serie B: il Genoa vola nelle quote sulla promozione, il primo posto del Frosinone a 1,04 (Di martedì 7 marzo 2023) Il Frosinone batte per 3-0 anche il Venezia e consolida il primo posto in classifica a 11 giornate dal termine della Serie B. I gialloblù... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 marzo 2023) Ilbatte per 3-0 anche il Venezia e consolida ilin classifica a 11 giornate dal termine dellaB. I gialloblù...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... G_Sciarrettasr : 400 abbonamento serie a e coppe Genoa, Cremonese, Salisburgo, Real Sociedad e Derby Se non prendete nessuno st’est… - psb_original : Genoa, Portanova sui social: 'Sento e leggo storie che non conosco. Presto dirò la mia con prove e non con ipotesi'… - ilgiornale : I risultati della ventottetisima giornata di Serie B vedono consolidarsi il primato del Frosinone di Fabio Grosso.… - NinniVB : La mia città ???? In un derby del cuore dallo stesso colore. Settore ospiti gremito. 2 mila km Di distanza Ultima… - Zcfnews : GENOA-COSENZA 4-0 Serie B - -