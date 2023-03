Serie A, sono sei gli squalificati della 26a giornata (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Si è chiusa ieri sera la 25a giornata di Serie A e i fantallenatori stanno già pensando alle sfide in programma nel prossimo turno di campionato, che si aprirà venerdì con l’anticipo tra Spezia e Inter. Nel frattempo, sono sei i calciatori che salteranno la giornata numero 26 di campionato causa squalifica. Ecco l’elenco completo: Marusic (Lazio), Marchetti (Spezia), Reca (Spezia), Cristante (Roma), Kean (Juventus) e Mario Rui (Napoli). In casa Lazio, contro il Bologna, ci sarà Lazzari sulla fascia destra al posto dello squalificato Marusic. Nello Spezia occasione per Salva Ferrer sulla fascia sinistra al posto di Reca contro l’Inter, a meno di un recupero in extremis di Bastoni; poi ci sarà il ristabilito Zoet in panchina che prenderà il posto dello squalificato Marchetti come vice-Dragowski. Nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Si è chiusa ieri sera la 25adiA e i fantallenatori stanno già pensando alle sfide in programma nel prossimo turno di campionato, che si aprirà venerdì con l’anticipo tra Spezia e Inter. Nel frattempo,sei i calciatori che salteranno lanumero 26 di campionato causa squalifica. Ecco l’elenco completo: Marusic (Lazio), Marchetti (Spezia), Reca (Spezia), Cristante (Roma), Kean (Juventus) e Mario Rui (Napoli). In casa Lazio, contro il Bologna, ci sarà Lazzari sulla fascia destra al posto dello squalificato Marusic. Nello Spezia occasione per Salva Ferrer sulla fascia sinistra al posto di Reca contro l’Inter, a meno di un recupero in extremis di Bastoni; poi ci sarà il ristabilito Zoet in panchina che prenderà il posto dello squalificato Marchetti come vice-Dragowski. Nella ...

