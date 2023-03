Serie A, prove di pace tra Casini e De Siervo (Di martedì 7 marzo 2023) Sarebbe tornato il sereno tra il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e l’amministratore delegato Luigi De Siervo. Dopo lo scontro degli ultimi giorni, infatti, legato alla presa di posizione dell’ad sia contro Asstel che sul caso Juventus, nel corso dell’odierno Consiglio di Lega le posizioni dei due dirigenti si sarebbero riavvicinate. Un chiarimento L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 7 marzo 2023) Sarebbe tornato il sereno tra il presidente della LegaA Lorenzoe l’amministratore delegato Luigi De. Dopo lo scontro degli ultimi giorni, infatti, legato alla presa di posizione dell’ad sia contro Asstel che sul caso Juventus, nel corso dell’odierno Consiglio di Lega le posizioni dei due dirigenti si sarebbero riavvicinate. Un chiarimento L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

