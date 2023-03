Serie A, oggi la resa dei conti tra Casini e De Siervo. L’ago della bilancia sarà Lotito (Repubblica) (Di martedì 7 marzo 2023) oggi si riunisce il Consiglio della Lega Serie A e si preannuncia una riunione infuocata. Andrà in scena un braccio di ferro politico tra il presidente, Lorenzo Casini, e l’amministratore delegato, Luigi De Siervo. Ieri, su Repubblica, la dura lettera di De Siervo contro Casini, in cui lo accusa di aver passato il segno e di avergli tirato un colpo basso segnalando all’organismo di vigilanza le comunicazioni intercorse con le telco. Per sfiduciare De Siervo occorrono 14 voti. La Repubblica scrive che l’amministratore delegato della Lega gode dell’appoggio di Percassi, dell’Atalanta, mentre Casini ha il sostegno del consigliere indipendente Gaetano Blandini. A decidere ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 marzo 2023)si riunisce il ConsiglioLegaA e si preannuncia una riunione infuocata. Andrà in scena un braccio di ferro politico tra il presidente, Lorenzo, e l’amministratore delegato, Luigi De. Ieri, su, la dura lettera di Decontro, in cui lo accusa di aver passato il segno e di avergli tirato un colpo basso segnalando all’organismo di vigilanza le comunicazioni intercorse con le telco. Per sfiduciare Deoccorrono 14 voti. Lascrive che l’amministratore delegatoLega gode dell’appo di Percassi, dell’Atalanta, mentreha il sostegno del consigliere indipendente Gaetano Blandini. A decidere ...

