Serie A, la classifica aggiornata dopo la 25ª giornata: Inter seconda da sola

La venticinquesima giornata di Serie A nel lunedì di posticipi non sposta tanto nella zona alta della classifica, dove ieri l'Inter si è riportata al secondo posto in solitaria. Vincono il Sassuolo nel recupero sulla Cremonese e il Torino sul Bologna.

Serie A 2022-2023 – 25ª giornata

Napoli-Lazio 0-1 67? Vecino
Monza-Empoli 2-1 19? Ciurria, 51? Satriano (E), 67? Izzo
Atalanta-Udinese 0-0
Fiorentina-Milan 2-1 49? rig. N. Gonzalez, 87? Jovic, 95? Theo Hernandez (M)
Spezia-Verona 0-0
Sampdoria-Salernitana 0-0
Inter-Lecce 2-0 29? Mkhitaryan, 53? Lautaro Martinez
Roma-Juventus 1-0 53? Mancini
Sassuolo-Cremonese 3-2 26? Laurienté, 41? Frattesi, 62?, 83? Dessers (C), 92? Bajrami
Torino-Bologna 1-0 22? Karamoh

