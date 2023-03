Serie A: Jes, dalla sua nuova vita al Calcio: “Sicuramente ho sbagliato qualcosa…” (Di martedì 7 marzo 2023) 2023-03-07 09:31:36 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Jess Rodriguez (26 febbraio 1993), che ha già debutta da titolare con la Sampdoriavive una fase professionistica nel Calcio dopo essere passato per Real Madrid, PSG, Stoke City, Real Betis, Sporting de Portugal, Las Palmas e MKE Ankaragucu. Questa è la nuova vita di Jes Rodrguez nel Calcio con la Sampdoria In un’intervista al programma ‘L’asta’ del Catena BE Il 30enne attaccante delle Canarie ha raccontato la sua esperienza nel Calcio italiano, lottando per mantenere la Sampdoria in Serie A: “Il campionato italiano è un campionato che guardo sempre, è un ottimo campionato ma la situazione in cui si trova la squadra non è così L’opportunità si è presentata, mi ... Leggi su justcalcio (Di martedì 7 marzo 2023) 2023-03-07 09:31:36 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Jess Rodriguez (26 febbraio 1993), che ha già debutta da titolare con la Sampdoriavive una fase professionistica neldopo essere passato per Real Madrid, PSG, Stoke City, Real Betis, Sporting de Portugal, Las Palmas e MKE Ankaragucu. Questa è ladi Jes Rodrguez nelcon la Sampdoria In un’intervista al programma ‘L’asta’ del Catena BE Il 30enne attaccante delle Canarie ha raccontato la sua esperienza nelitaliano, lottando per mantenere la Sampdoria inA: “Il campionato italiano è un campionato che guardo sempre, è un ottimo campionato ma la situazione in cui si trova la squadra non è così L’opportunità si è presentata, mi ...

Jesé reaviva el debate sobre el fichaje de Mbappé y el Real Madrid: "Conociendo a Florentino..." El exjugador del Real Madrid, ahora en las filas de la Sampdoria, habló de nuevo sobre la posibilidad de que el delantero llegue al conjunto blanco: "No le gustó lo que pasó" ... Jesé Rodríguez, sobre Mbappé y el Real Madrid: "A Florentino no le gustó lo que pasó, pero nunca se sabe" Jesé Rodríguez tiene un difícil reto: conseguir que la Sampdoria, a nueve puntos de la salvación, se mantenga en la Serie A a final de temporada. Tras finalizar su andadura en la liga turca, el jugado ...