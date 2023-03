Serie A | giornata 25 | pro e contro | pochi gol dalle big

(Di martedì 7 marzo 2023) La25 diA può presentare pro eabbastanza evidenti. Il weekend aveva in programma tre big match e due scontri diretti per la salvezza. Nel complesso si sono registrate poche reti, con ben tre gare concluse sullo 0-0 e altrettante terminate con un solo gol. Senza dubbio la stanchezza si fa sentire, ma questo non ha impedito ad alcuni club di brillare. Benissimo Lazio e Fiorentina, brave a vincereNapoli e Milan.A: pro edella25 Tre match di cartello e due scontri salvezza, dalla Lazio che ha battuto il Napoli per 0-1, alla Fiorentina che ha vinto sul Milan per 2-1, omaggiando Astori, fino alla vittoria della Romala Juventus all’Olimpico grazie alla rete di Mancini. Deludenti invece gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Mancini ? Gosens ?? Karamoh ?? La Top 11 della 25ª giornata di Serie A ?? - S6_trialhouse : RT @BocaGamingASD: ???#BocaLeaguePS4 #MATCHDay #SerieA #SerieB ?Serie A 2^Giornata A/R 07/03/2023 ?Serie B 1^Giornata A/R 07/03/2023 #WeA… - Cagliari_1920 : Serie B, la classifica dopo la 28a giornata: Cagliari ottavo a -11 dal secondo posto #cagliaricalcio… - tebaldoproclub : RT @BocaGamingASD: ???#BocaLeaguePS4 #MATCHDay #SerieA #SerieB ?Serie A 2^Giornata A/R 07/03/2023 ?Serie B 1^Giornata A/R 07/03/2023 #WeA… - Cucciolina96251 : RT @JuventusNextGen: Serie C ?? 33° giornata Next Gen ?? Pro Patria La partita è stata anticipata alle ore 12.30 di domenica 19 marzo ?? -

Le Gallerie d'Italia , sedi museali di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli, Torino e Vicenza , promuovono unadi iniziative per le due ricorrenze del mese di marzo - ladella donna e la festa del papà - con ingresis a tariffa ridotta, itinerari tematici e visite laboratoriali che vedono ...Su NOW leTV internazionali, gli Show di cui tutti parlano, i Film più attesi e tutto lo ...di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odiernadi ...Ispirata al libro On Her Own Ground scritto da A'Lelia Bundles, trisnipote di Walker, lapropone per la prima volta la storia edificante di questa icona culturale. Contro ogni previsione, ...

Serie A: 6 squalificati nella 26ª giornata Fantacalcio ®

Le Gallerie d'Italia, sedi museali di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli, Torino e Vicenza, promuovono una serie di iniziative per le due ...La mano del campione dietro il successo in volata della propria squadra in quella che è stata la partita di cartello nel weekend. Marco Belinelli (Virtus Segafredo Bologna) ha conquistato i premi di m ...