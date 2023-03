Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 25 giornate

(Di martedì 7 marzo 2023) Al termine della stagione mancano ancora 14, ma laA, e più precisamente la suae ilcon la scorsa stagione, non subisce particolari stravolgimenti, pur registrando alcuni risultati clamorosi. Il più evidente è senza dubbio il successo della Lazio per 0-1 sul campo della capolista Napoli, col quale gli azzurri riducono a 15 le lunghezze di vantaggio sulla seconda ma sempre in forza di 12 punti in più, mentre i biancocelesti, con un importante +6, rilanciano le proprie ambizioni di Champions League, salendo al terzo posto. L’unica, momentanea, diretta inseguitrice dei partenopei resta invece l’Inter (-4), che nel pomeriggio di domenica piega il Lecce con un rotondo 2-0. Il Milan (-8), infatti, cade per 2-1 sul campo della Fiorentina (-8), e scivola al quarto posto a pari punti con la ...

