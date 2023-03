Serie A 22 23 | 25^ giornata | le decisioni del Giudice Sportivo

Leggi su 11contro11

(Di martedì 7 marzo 2023) All’indomani della 25^, ilha reso noti i propri provvedimenti relativi allaA. In particolare sono 5 i calciatori squalificati, tra i quali si segnalano 2 espulsi. Tra questi spicca Moise Kean della Juventus, mandato negli spogliatoi dopo appena 38 secondi dal suo ingresso in campo contro la Roma per fallo di reazione, e sarà così costretto a saltare 2 turni, contro Sampdoria e Inter, e corrispondere un’ammenda di 10.000 euro. Contro i nerazzurri non sarà disponibile neanche l’altro espulso di, ovvero Federico Marchetti dello Spezia, sanzionato per un eccesso di proteste al termine del match contro l’Hellas Verona. Ai calciatori succitati si aggiungono anche quelli che partivano da uno status di diffidati e che sono incappati in un’altra ammonizione, venendo ...