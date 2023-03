Serenella Sparapano | travolta e uccisa da una donna ubriaca al volante alle Terme di Caracalla | guidava contromano

(Di martedì 7 marzo 2023) Era alla guida, con un tasso alcolemico superiore alla legge, e viaggiava contromano lache sabato mattina, poco prima delle 8, ha travolto e ucciso la professoressa. Il drammatico incidente a Roma, in viale Baccelli, a pochi metri ddi: è qui che la professoressa, che viaggiava sul suo Peugeot Belville, ha fatto ‘i conti’ con un’auto, una Fiat Punto, che viaggiava in direzione di San Saba. Alla guida della vettura una 28enne che, stando a una primissima ricostruzione, avrebbe invaso la corsia opposta e avrebbe travolto la 65enne, che stava andando al lavoro. In un sabato mattina come tanti, che si è trasformato in tragedia. L’incidente a Roma in cui è morta...

Contromano e ubriaca. È indagata per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza la donna di 28 anni, M. C., che sabato mattina era al volante della Fiat Punto che, in ...La 28enne è indagata per omicidio stradale aggravato. Ha anche imboccato viale Baccelli contromano. Sequestrato il suo telefonino. A Bracciano indagini anche sulla tragica fine in moto di Domenico Ant ...