Serata di controlli in stazione, 57 persone identificate - Foto e video (Di martedì 7 marzo 2023) Intervento delle Volanti della Polizia nella Serata di martedì 7 febbraio nella zona della stazione di Bergamo Leggi su ecodibergamo (Di martedì 7 marzo 2023) Intervento delle Volanti della Polizia nelladi martedì 7 febbraio nella zona delladi Bergamo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Milano, scattano i controlli nel piazzale della Stazione Centrale dopo gli accoltellamenti in serie avvenuti nella… - chiesa_ettore : @marcoz984 @robersperanza Anche a Codogno la zona rossa fu dichiarata il venerdì ma senza controlli e blocchi fino… - webecodibergamo : Intervento delle Volanti della Polizia nella serata di martedì 7 febbraio nella zona della stazione di Bergamo - rolandoroccando : RT @localteamtv: Milano, scattano i controlli nel piazzale della Stazione Centrale dopo gli accoltellamenti in serie avvenuti nella serata… - F_FSant : RT @localteamtv: Milano, scattano i controlli nel piazzale della Stazione Centrale dopo gli accoltellamenti in serie avvenuti nella serata… -