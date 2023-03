Serale di Amici 22: la prima registrazione, anticipazioni e data (Di martedì 7 marzo 2023) Habemus data, dopo aver scoperto quando andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici 22, adesso sappiamo anche quando verrà registrata. Il primo appuntamento mariano è fissato per sabato 18 marzo, ma come succede da anni non sarà in diretta e infatti la registrazione ci sarà giovedì 16 marzo (quindi sapremo subito chi verrà eliminato). Da qui in poi troverete degli spoiler, quindi se non volete leggere le anticipazioni passate oltre. Cosa sappiamo già del Serale? Il direttore artistico sarà nuovamente il celebre coreografo e sceneggiatore francese Stephane Jarny. Conosciamo anche i nomi di tutti gli alunni che hanno conquistato la maglia dorata (qui per le anticipazioni dello scorso 3 marzo). Ancora un mistero i nomi dei giudici, sembra solo ... Leggi su biccy (Di martedì 7 marzo 2023) Habemus, dopo aver scoperto quando andrà in onda lapuntata deldi22, adesso sappiamo anche quando verrà registrata. Il primo appuntamento mariano è fissato per sabato 18 marzo, ma come succede da anni non sarà in diretta e infatti laci sarà giovedì 16 marzo (quindi sapremo subito chi verrà eliminato). Da qui in poi troverete degli spoiler, quindi se non volete leggere lepassate oltre. Cosa sappiamo già del? Il direttore artistico sarà nuovamente il celebre coreografo e sceneggiatore francese Stephane Jarny. Conosciamo anche i nomi di tutti gli alunni che hanno conquistato la maglia dorata (qui per ledello scorso 3 marzo). Ancora un mistero i nomi dei giudici, sembra solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Serale di Amici 22: la prima registrazione, anticipazioni e data #di #Serale #Amici #la #22: ??????? - LaGio_91 : Un altro che per me non ha alcun senso nella scuola è #PiccoloG. Praticamente lui non canta, parla e recita. Lo ved… - LaGio_91 : #Wax mi lascia interdetta. Riceve complimenti, arriva primo, va al serale mentre per me non doveva manco entrare ne… - LaGio_91 : #Aaron bel timbro, bella voce ma totalmente inadatto a stare su un palco. Risulta sempre finto e costruito, non sa… - sonoannaa : RT @giuosarchive: ?? wax fancam edit why you’re so obsessed with me amici22 amici 22 matteo lucido ossessione maglia serale pomeridiano http… -