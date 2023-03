Senza luce e senza gas, famiglia al freddo. Parte la mobilitazione per il bimbo disabile (Di martedì 7 marzo 2023) Una madre, trovandosi in difficoltà economiche, non ha potuto pagare l'ultima quota e si è vista staccare le utenze. Un disagio che si aggiunge alle gravi patologie del figlio di appena tre anni Leggi su lanazione (Di martedì 7 marzo 2023) Una madre, trovandosi in difficoltà economiche, non ha potuto pagare l'ultima quota e si è vista staccare le utenze. Un disagio che si aggiunge alle gravi patologie del figlio di appena tre anni

