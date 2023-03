“Senza limiti”, un libro per ragazzi racconta 15 storie oltre la disabilità (Di martedì 7 marzo 2023) C’è la vita di Stephen Hawking, l’astrofisico con la sclerosi laterale amiotrofica che ha dimostrato l’evoluzione dell’universo. E quella di Madeline Stuart, la prima modella con sindrome di Down a sfilare sulle più scintillanti passerelle del mondo. Il giornalista Giacomo Fasola nel suo nuovo libro, uscito il 7 marzo per DeAgostini, racconta storie che vanno oltre la disabilità e possono essere di ispirazioni per tutti. Un volume per ragazzi accompagnato dalle illustrazioni di Giulia Tassi Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 marzo 2023) C’è la vita di Stephen Hawking, l’astrofisico con la sclerosi laterale amiotrofica che ha dimostrato l’evoluzione dell’universo. E quella di Madeline Stuart, la prima modella con sindrome di Down a sfilare sulle più scintillanti passerelle del mondo. Il giornalista Giacomo Fasola nel suo nuovo, uscito il 7 marzo per DeAgostini,che vannolae possono essere di ispirazioni per tutti. Un volume peraccompagnato dalle illustrazioni di Giulia Tassi

