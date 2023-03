Senza limiti – Dall’astrofisico allo sportivo, le storie di chi ha superato gli ostacoli della disabilità e trovato il suo posto del mondo (Di martedì 7 marzo 2023) C’è Nic (Hamilton), che ha corso sui kart e gareggiato nel campionato turismo britannico di automobilismo nonostante la paralisi cerebrale. Gaten (Matarazzo), diventato una star di Stranger Things dopo che i creatori della serie hanno ripensato il personaggio di Dustin per renderlo come lui: un ragazzino con la displasia cleidocranica. E Ambra (Sabatini), oro nei cento metri alle Paralimpiadi di Tokyo, che ai bambini racconta di avere la gamba di un robot: “Passeggiavo per strada e l’ho incontrato. Siccome a lui piacevano molto le mie gambe e a me le sue, ce ne siamo scambiata una”. Mentre Aaron (Fotheringham) i Giochi li sogna: il suo obiettivo è far diventare lo sport che ha inventato, il sorprendente motocross in sedia a rotelle, una disciplina del programma a cinque cerchi. Sono alcuni dei 16 protagonisti di Senza limiti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) C’è Nic (Hamilton), che ha corso sui kart e gareggiato nel campionato turismo britannico di automobilismo nonostante la paralisi cerebrale. Gaten (Matarazzo), diventato una star di Stranger Things dopo che i creatoriserie hanno ripensato il personaggio di Dustin per renderlo come lui: un ragazzino con la displasia cleidocranica. E Ambra (Sabatini), oro nei cento metri alle Paralimpiadi di Tokyo, che ai bambini racconta di avere la gamba di un robot: “Passeggiavo per strada e l’ho incontrato. Siccome a lui piacevano molto le mie gambe e a me le sue, ce ne siamo scambiata una”. Mentre Aaron (Fotheringham) i Giochi li sogna: il suo obiettivo è far diventare lo sport che ha inventato, il sorprendente motocross in sedia a rotelle, una disciplina del programma a cinque cerchi. Sono alcuni dei 16 protagonisti di...

