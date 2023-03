Selvaggia Lucarelli, la foto a 13 anni in bikini al mare. Hater scatenati: «Avevi già la pancetta» (Di martedì 7 marzo 2023) Selvaggia Lucarelli vittima, ancora una volta, dell'odio social. La giornalista, spesso al centro delle polemiche per il suo modo di pensare divulgato sui social network, questa volta,... Leggi su leggo (Di martedì 7 marzo 2023)vittima, ancora una volta, dell'odio social. La giornalista, spesso al centro delle polemiche per il suo modo di pensare divulgato sui social network, questa volta,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Selvaggia Lucarelli, la foto a 13 anni in bikini al mare. Hater scatenati: «Avevi già la pancetta» - ocus_pocus_ : questo sarà il fake di selvaggia lucarelli - MrKountsby : RT @cass4ndragray: Sono pronto a scommettere un rene che nei prossimi giorni Selvaggia Lucarelli scriverà un articolo contro Chiara Ferragn… - RomaAttiva__ : RT @RomaAttiva__: #Fedez contro lucarelli: “Sei diventata celebre per delle schifezze, far vedere a tutti un porno con #belen, non sarò mai… - Clalblanca : RT @drewscop: Ho paura a scrivere su sto social qualcosa contro Fedez, non sia mai beccarmi di nuovo un like di Selvaggia Lucarelli, c’è un… -