Selvaggia Lucarelli e la foto in bikini a 13 anni: "Che...", la porcheria | Guarda (Di martedì 7 marzo 2023) Sarà che il personaggio che si è costruita nel corso degli anni non è proprio il più “amabile” della scena social e televisiva, però a volte è assurdo l'odio gratuito a cui viene sottoposta Selvaggia Lucarelli. Stavolta a scatenare i soliti leoni da tastiera è stato un tenero ricordo d'infanzia, che la giornalista ha voluto condividere sui social: si tratta di una foto che la ritrae in vacanza quando aveva 13 anni. “13 anni, costume notevole e mare d'Abruzzo. What else?”, è il commento scelto dalla Lucarelli per accompagnare lo scatto appartenente alla sua adolescenza. Un ricordo del passato che la giornalista ha voluto condividere con chi la segue, che però gli haters sono riusciti a rovinare con una serie di commenti a dir poco beceri. In particolare ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Sarà che il personaggio che si è costruita nel corso deglinon è proprio il più “amabile” della scena social e televisiva, però a volte è assurdo l'odio gratuito a cui viene sottoposta. Stavolta a scatenare i soliti leoni da tastiera è stato un tenero ricordo d'infanzia, che la giornalista ha voluto condividere sui social: si tratta di unache la ritrae in vacanza quando aveva 13. “13, costume notevole e mare d'Abruzzo. What else?”, è il commento scelto dallaper accompagnare lo scatto appartenente alla sua adolescenza. Un ricordo del passato che la giornalista ha voluto condividere con chi la segue, che però gli haters sono riusciti a rovinare con una serie di commenti a dir poco beceri. In particolare ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gius_macario : @stanzaselvaggia Selvaggia Lucarelli difende Wanna Marchi. Serve proprio la faccia come il ?? - leggoit : Selvaggia Lucarelli, la foto a 13 anni in bikini al mare. Hater scatenati: «Avevi già la pancetta» - ocus_pocus_ : questo sarà il fake di selvaggia lucarelli - MrKountsby : RT @cass4ndragray: Sono pronto a scommettere un rene che nei prossimi giorni Selvaggia Lucarelli scriverà un articolo contro Chiara Ferragn… - RomaAttiva__ : RT @RomaAttiva__: #Fedez contro lucarelli: “Sei diventata celebre per delle schifezze, far vedere a tutti un porno con #belen, non sarò mai… -