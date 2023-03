Sei passanti accoltellati a Milano, arrestato l’aggressore (Di martedì 7 marzo 2023) Paura alla stazione centrale di Milano dove sei passanti, ieri sera, sono stati accoltellati da un giovane marocchino, poi arrestato dalla Polizia. l’aggressore, secondo quanto è stato riferito è un cittadino marocchino di 23 anni, irregolare, con un precedente del mese scorso per furto con strappo. passanti accoltellati alla stazione centrale di Milano. l’aggressore, arrestato dalla Polizia, è un marocchino irregolare di 23 anni Oltre 300 assunzioni all’anno per tre anni, dal 2023 al 2025 compreso, fino a raggiungere un organico di 1.500 persone per garantire più sicurezza nelle stazioni italiane, sui treni e nelle aree ferroviarie. Era il mirabolante annuncio del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Paura alla stazione centrale didove sei, ieri sera, sono statida un giovane marocchino, poidalla Polizia., secondo quanto è stato riferito è un cittadino marocchino di 23 anni, irregolare, con un precedente del mese scorso per furto con strappo.alla stazione centrale didalla Polizia, è un marocchino irregolare di 23 anni Oltre 300 assunzioni all’anno per tre anni, dal 2023 al 2025 compreso, fino a raggiungere un organico di 1.500 persone per garantire più sicurezza nelle stazioni italiane, sui treni e nelle aree ferroviarie. Era il mirabolante annuncio del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sale a sei feriti il bilancio della rapina ai danni di passanti nei dintorni della stazione Centrale, a Milano, da… - Kissmaniaco2 : RT @PropagandaRigh1: Oggi sei accoltellati in Stazione Centrale in pieno giorno, una coppia aggredita, passanti che hanno reagito, altre te… - marco_tricerri : RT @PropagandaRigh1: Oggi sei accoltellati in Stazione Centrale in pieno giorno, una coppia aggredita, passanti che hanno reagito, altre te… - TgLa7 : Ancora violenza intorno alla #stazioneCentrale di Milano. L'aggressione più grave si consuma in Viale Brianza dove… - RosarioLavorgna : MILANO - Aveva seminato il panico intorno alla stazione centrale di Milano il 23enne marocchino arrestato dalla Pol… -