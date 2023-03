Sei donne – Il mistero di Leila | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

(Di martedì 7 marzo 2023) Questa sera, martedì 7 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi Sei– Ildi, la nuova serie televisiva drammatica italiana scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Vincenzo Marra. Nel: Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Maurizio Lastrico e Alessio Vassallo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nella, in procura vengono ascoltati Alessia, l’insegnante di atletica di, e il suo fidanzato, Enrico. Durante il loro interrogatorio, però, qualcosa non convince Anna ed Emanuele, che avevano visionato alcuni video, non corrispondenti alle dichiarazioni fatte dalla coppia. Anna, quindi, non si fida di loro e ...

'Sei donne - Il mistero di Leila', le anticipazioni della seconda puntata - Magazine - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

