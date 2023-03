Sei donne – Il mistero di Leila | anticipazioni 14 marzo

(Di martedì 7 marzo 2023) Stasera dalle 21:25 su Rai 1 seconda puntata di “Sei– Ildi” con Maya Sansa, Isabella Ferrari e Maurizio Lastrico ed Alessio Vassallo. Intanto vediamo ledella terza e ultima, che sarà martedì prossimo, 14. Sei– Ildi14: nuovo interrogatorio per Ayesha. Aiuterà Anna? Anna guarda insieme ad Emanuele (con cui viene affrontato il tema dei diritti civili) alcuni filmati sunel centro sportivo che frequentava e un’intuizione la porta a decidere di risentire Ayesha, la scontrosa e misteriosa migliore amica della ragazza scomparsa (interpretata da Silvia Piacente, che vediamo nella foto sotto). Tuttavia la pm non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : L’assessore comunale di Napoli, Luca Trapanese, papà single di Alba e gay, torna a scrivere a Giorgia Meloni: “Non… - fleinaudi : 'Tra qualche anno sarò felice di aver partecipato alle proteste': Hadis amava la danza e la vita, l'hanno uccisa in… - __tobesolonely : RT @_soleilandia_: Milena: “Ori non sei tu (il problema), tu chiedi una roba normale che tutte noi donne vorrebbero ma anche gli uomini...”… - Stasera_in_TV : RAI 1: (21:30) Sei donne - Il mistero di Leila (Miniserie) #StaseraInTV 07/03/2023 #PrimaSerata #seidonne-ilmisterodileila @RaiUno - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: 'Sei bella da morire', mostra sulla violenza contro le donne. Organizzata a Roma da Donne Fitel, Fitel e Ikonica Foto #A… -

... cast, uscita e streaming Niccolo Maggesi - 7 Marzo 2023Il mistero di Leila fiction Rai cast, puntate e streaming Niccolo Maggesi - 7 Marzo 2023 Quiz La scena è tratta da Mare Fuori o da ...Abbassa la cresta...' Uomini e, l'opinionista affonda la dama: 'Tisempre messa in mezzo' Ha poi preso la parola Gianni Sperti , che senza colpo ferire ha lanciato una bella frecciata ...... What Women Want - Quello che levogliono con Mel Gibson e L'amore non va in vacanza con ... È una madre single, con una bambina dianni al seguito. Nel 1959 decide di aprire una pasticceria ...

'Sei donne - Il mistero di Leila', le anticipazioni della seconda puntata - Magazine - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

L’altra metà del cielo è sempre più azzurra. Ma, in questo caso, non è certo una buona notizia. La survey “LUI – Lavoro, Uomini, ...È con un prezioso ricordo di Judith “Judy” Heumann, pioniera dei diritti umani di donne e uomini con disabilità, scomparsa nei giorni scorsi, che la giurista Sara Carnovali inaugura il suo spazio fiss ...