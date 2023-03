Sei Donne: anticipazioni terza e ultima puntata di martedì 14 marzo 2023 (Di martedì 7 marzo 2023) Sei Donne: Lotito, Ferrari, Tantucci (Us) anticipazioni Sei Donne: terza e ultima puntata di martedì 14 marzo 2023 1×05 – Anna continua a visionare i video del centro sportivo, sede degli allenamenti di atletica di Leila, e si rende conto che la ragazza è molto cambiata dopo l’estate appena trascorsa. Decide così di interrogare Aysha, la migliore amica di Leila, compagna di scuola e di atletica della ragazza. La ragazza, come aveva fatto nei primi interrogatori, dice di non sapere nulla. In realtà, quanto successo al loro primo incontro dopo l’estate emerge nei ricordi di Aysha: Leila stava male. 1×06 – Tutte le verità vengono rivelate durante il sopralluogo di Anna ed Emanuele alla villa al mare dove Leila passava le estati con la ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 7 marzo 2023) Sei: Lotito, Ferrari, Tantucci (Us)Seidi141×05 – Anna continua a visionare i video del centro sportivo, sede degli allenamenti di atletica di Leila, e si rende conto che la ragazza è molto cambiata dopo l’estate appena trascorsa. Decide così di interrogare Aysha, la migliore amica di Leila, compagna di scuola e di atletica della ragazza. La ragazza, come aveva fatto nei primi interrogatori, dice di non sapere nulla. In realtà, quanto successo al loro primo incontro dopo l’estate emerge nei ricordi di Aysha: Leila stava male. 1×06 – Tutte le verità vengono rivelate durante il sopralluogo di Anna ed Emanuele alla villa al mare dove Leila passava le estati con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : L’assessore comunale di Napoli, Luca Trapanese, papà single di Alba e gay, torna a scrivere a Giorgia Meloni: “Non… - fleinaudi : 'Tra qualche anno sarò felice di aver partecipato alle proteste': Hadis amava la danza e la vita, l'hanno uccisa in… - BaygonVerde970 : @TereTWT ...io solo orchidee per le mie donne. Ah già, non sei la mia donna... - e_lll_ee : e anche stasera ho dimenticato di vedere sei donne brava me - gattoeuropeo27 : @GiorgiaMeloni A volte mi chiedo se sei una donna davvero... Cosa farai per le donne? Per quelle donne e madri sol… -