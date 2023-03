Seconda tappa Tirreno-Adriatico: Jakobsen vince in volata (Di martedì 7 marzo 2023) È il danese Fabio Jakobsen il vincitore della Seconda tappa Tirreno-Adriatico 2023, da Camaiore a Follonica di 210 km. Il corridore della Soudal Quick-Step ha preceduto sul traguardo in volata Philipsen e Gaviria. L’italiano Filippo Ganna ha conservato la maglia azzurra di leader della classifica generale. Domani terza tappa tutta pianeggiante da Follonica a Foligno di 216 km. Seconda tappa Tirreno-Adriatico : COSA È ACCADUTO La frazione odierna è stata caratterizzata da una lunghissima fuga, iniziata fin dall’inizio, che ha visto protagonisti Mirco Maestri(Eolo-Kometa), Alessandro Iacchi(Team Corratec), e Roland Thalmann(Tudor Pro Cycling Team), per circa 190 km, dopo i quali, sono stati ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 7 marzo 2023) È il danese Fabioil vincitore della2023, da Camaiore a Follonica di 210 km. Il corridore della Soudal Quick-Step ha preceduto sul traguardo inPhilipsen e Gaviria. L’italiano Filippo Ganna ha conservato la maglia azzurra di leader della classifica generale. Domani terzatutta pianeggiante da Follonica a Foligno di 216 km.: COSA È ACCADUTO La frazione odierna è stata caratterizzata da una lunghissima fuga, iniziata fin dall’inizio, che ha visto protagonisti Mirco Maestri(Eolo-Kometa), Alessandro Iacchi(Team Corratec), e Roland Thalmann(Tudor Pro Cycling Team), per circa 190 km, dopo i quali, sono stati ...

