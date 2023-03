Sebben che siamo libri

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 marzo 2023) E’ tutta dedicata all’universo femminile nell’arte, nell’architettura, nella letteratura e nel design la nuova collana Electa in uscita l’8 marzo con i primi tre volumi. Una visione culturale quanto mai necessaria per un tempo che non può più ritenere sostenibile uno sguardo che escluda le donne anche se la pratica quotidiana sembra aderire ostinatamente a uno sguardo ancora fortemente maschilista tanto più in Italia. “chedonne paura non abbiamo, abbiamo delle belle e buone lingue e ben ci difendiamo. A oilì oilì oilà e la lega la crescerà”: e proprio dal famoso canto La lega, poi fatto proprio alle mondine, che prende il nome di Oilà questa nuova serie di volumi Electa, dei veri e propri taccuini in cui ritrovare annotate le biografie di alcune tra le più geniali interpreti culturali del Novecento. Curata da Chiara Alessi, esperta di ...