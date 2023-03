Scuola di Castelvetrano intitolata al piccolo Giuseppe Di Matteo. Il sindaco: “Sia monito per tutti” (Di martedì 7 marzo 2023) La Scuola elementare Ruggero Settimo di Castelvetrano, frequentata da bambino da Matteo Messina Denaro, potrebbe essere intitolata al piccolo Giuseppe Di Matteo, rapito e ucciso dalla mafia all'età di 12 anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 marzo 2023) Laelementare Ruggero Settimo di, frequentata da bambino daMessina Denaro, potrebbe esserealDi, rapito e ucciso dalla mafia all'età di 12 anni. L'articolo .

