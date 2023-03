Scudetto, Napoli esce allo scoperto: “figurine” dei campioni sul palazzo (Di martedì 7 marzo 2023) Addio scongiuri, la parola “Scudetto” e la magica frase “campioni d’Italia” non è più tabù a Napoli. La scaramanzia cede il passo all’entusiasmo e sale la febbre azzurra in vista di un finale di serie A che vede la squadra di Spalletti a +15 sull’Inter, seconda in classifica. A Corso Novara, zona stazione, nel quartiere napoletano del Vasto, le “figurine” dei calciatori del Napoli finiscono così per tappezzare la facciata di un palazzo a mo’ di album della Panini. E’ la formazione titolare di DeLa quella che appare in formato poster in una delle strade più trafficate della città, con tanto di scelta tecnica: Lozano (ultimamente in campo spesso) è infatti “sostituito” da Politano, mentre Mario Rui si conferma titolarissimo (sul rettangolo verde e nei cuori dei napoletani) malgrado la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023) Addio scongiuri, la parola “” e la magica frase “d’Italia” non è più tabù a. La scaramanzia cede il passo all’entusiasmo e sale la febbre azzurra in vista di un finale di serie A che vede la squadra di Spalletti a +15 sull’Inter, seconda in classifica. A Corso Novara, zona stazione, nel quartiere napoletano del Vasto, le “” dei calciatori delfiniscono così per tappezzare la facciata di una mo’ di album della Panini. E’ la formazione titolare di DeLa quella che appare in formato poster in una delle strade più trafficate della città, con tanto di scelta tecnica: Lozano (ultimamente in campo spesso) è infatti “sostituito” da Politano, mentre Mario Rui si conferma titolarissimo (sul rettangolo verde e nei cuori dei napoletani) malgrado la ...

