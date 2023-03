Scontro tra velivoli militari a Guidonia, uno precipita vicino alle case. Piloti morti (Di martedì 7 marzo 2023) I due aerei U-208 di addestramento militare si sono scontrati questa mattina in volo all’altezza di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. L’impatto è stato fatale per i due Piloti, con gli aerei precipitati rispettivamente in un prato adiacente a un centro commerciale e nel centro abitato di Colle Fiorito. Nessun'altra persona è stata coinvolta Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 marzo 2023) I due aerei U-208 di addestramento militare si sono scontrati questa mattina in volo all’altezza diMontecelio, in provincia di Roma. L’impatto è stato fatale per i due, con gli aereiti rispettivamente in un prato adiacente a un centro commerciale e nel centro abitato di Colle Fiorito. Nessun'altra persona è stata coinvolta

